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Новости

06 декабря, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов "Сделано в Москве"

Сергей Собянин анонсировал распространение программы реновации на девятиэтажки

Новости часа: в центре "Профессии будущего" можно освоить специальность за 3,5 месяца

Количество городских вокзалов в Москве может вырасти до 120

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Собянин сообщил, что в Москве не планируют запускать фейерверки на Новый год

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в столице затронет девятиэтажки

Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 декабря.

Реновация в Москве может затронуть и девятиэтажки. О следующих этапах программы рассказал Сергей Собянин. Сегодня программа охватила все округа – там строят современные дома, их сдают сразу с отделкой.

Запускать салют в столице на этих новогодних праздниках не планируют, сообщили в пресс-службе мэрии. Не было больших фейерверков и в прошлом году. Такое же решение приняли и в 2022-м после голосования в "Активном гражданине", где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.

В Кремле раскрыли подробности о прямой линии Владимира Путина. Она состоится 19 декабря и будет проходить одновременно с большой ежегодной пресс-конференцией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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