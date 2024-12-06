Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 декабря.

Реновация в Москве может затронуть и девятиэтажки. О следующих этапах программы рассказал Сергей Собянин. Сегодня программа охватила все округа – там строят современные дома, их сдают сразу с отделкой.

Запускать салют в столице на этих новогодних праздниках не планируют, сообщили в пресс-службе мэрии. Не было больших фейерверков и в прошлом году. Такое же решение приняли и в 2022-м после голосования в "Активном гражданине", где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.

В Кремле раскрыли подробности о прямой линии Владимира Путина. Она состоится 19 декабря и будет проходить одновременно с большой ежегодной пресс-конференцией. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.