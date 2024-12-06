Новости часа: в центре "Профессии будущего" можно освоить специальность за 3,5 месяца

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре "Профессии будущего" за 3,5 месяца все желающие могут освоить одну из 75 специальностей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве на 22 новых стартовых площадках по реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сугробы могут вырасти в столице за выходные, 7–8 декабря, до 10 сантиметров, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.