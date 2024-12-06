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Новости

06 декабря, 18:30

Новости

Новости часа: в центре "Профессии будущего" можно освоить специальность за 3,5 месяца

Новости часа: в центре "Профессии будущего" можно освоить специальность за 3,5 месяца

Количество городских вокзалов в Москве может вырасти до 120

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Собянин сообщил, что в Москве не планируют запускать фейерверки на Новый год

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в столице затронет девятиэтажки

Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Сергей Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в Москве перейдет от хрущевок к девятиэтажкам на следующем этапе

Новости часа: проект "Сделано в Москве" запускает четыре новых магазина

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В центре "Профессии будущего" за 3,5 месяца все желающие могут освоить одну из 75 специальностей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 500 тысяч квадратных метров жилья построят в Москве на 22 новых стартовых площадках по реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сугробы могут вырасти в столице за выходные, 7–8 декабря, до 10 сантиметров, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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