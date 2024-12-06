Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй флагманский центр практической подготовки колледжей откроют в "Технополисе "Москва". Об этом заявил Сергей Собянин.

Маркетплейс "Москва – добрый город" представил коллекцию новогодних товаров, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

15-градусные морозы могут накрыть Москву на следующей неделе. Об этом сообщили синоптики.