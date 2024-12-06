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Новости

06 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Собянин сообщил, что в Москве не планируют запускать фейерверки на Новый год

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в столице затронет девятиэтажки

Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Сергей Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в Москве перейдет от хрущевок к девятиэтажкам на следующем этапе

Новости часа: проект "Сделано в Москве" запускает четыре новых магазина

Собянин сообщил, что в столице создается торговая сеть "Сделано в Москве"

Собянин: реновация в столице перейдет от хрущевок к девятиэтажкам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй флагманский центр практической подготовки колледжей откроют в "Технополисе "Москва". Об этом заявил Сергей Собянин.

Маркетплейс "Москва – добрый город" представил коллекцию новогодних товаров, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

15-градусные морозы могут накрыть Москву на следующей неделе. Об этом сообщили синоптики.

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