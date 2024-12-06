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Новости

06 декабря, 15:45

Новости

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в столице затронет девятиэтажки

Новости часа: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Сергей Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Собянин: реновация в Москве перейдет от хрущевок к девятиэтажкам на следующем этапе

Новости часа: проект "Сделано в Москве" запускает четыре новых магазина

Собянин сообщил, что в столице создается торговая сеть "Сделано в Москве"

Собянин: реновация в столице перейдет от хрущевок к девятиэтажкам

Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый центр практической подготовки

Собянин: в этом году в СВАО благоустроили пять крупных общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 тысяч человек прошли короткие образовательные программы в центре "Профессии будущего", сообщил Сергей Собянин.

Участники экспедиции на Южный полюс открыли в Антарктиде сезонную станцию "Москва", сообщил департамент образования.

Желтый уровень опасности из-за гололеда объявили в Московском регионе на выходные, сообщили синоптики.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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