Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы центра "Профессии будущего"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 20 тысяч человек прошли короткие образовательные программы в центре "Профессии будущего", сообщил Сергей Собянин.

Участники экспедиции на Южный полюс открыли в Антарктиде сезонную станцию "Москва", сообщил департамент образования.

Желтый уровень опасности из-за гололеда объявили в Московском регионе на выходные, сообщили синоптики.

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