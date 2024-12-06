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06 декабря, 07:15

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Основные работы второго этапа реконструкции поликлиник планируется завершить в 2024 году

Основные работы второго этапа реконструкции поликлиник планируется завершить в 2024 году

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Основные работы второго этапа масштабной реконструкции поликлиник планируют завершить уже в этом году. В первом квартале 2025 года там начнут принимать пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин во время прямого эфира 4 декабря.

Другим направлением в развитии здравоохранения в Москве станут новые флагманские центры на базе ведущих стационаров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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