06 декабря, 00:00Новости
Новости часа: работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в этом году, сообщил Сергей Собянин.
На Ленинградском вокзале после ремонта для пассажиров станет доступен третий этаж, сообщил Дептранс.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до понедельника сообщил Гидрометцентр.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.