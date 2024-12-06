Новости часа: работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в этом году, сообщил Сергей Собянин.

На Ленинградском вокзале после ремонта для пассажиров станет доступен третий этаж, сообщил Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до понедельника сообщил Гидрометцентр.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.