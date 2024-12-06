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Новости

Новости

06 декабря, 00:00

Новости

Новости часа: работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в 2024 году

Новости часа: работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в 2024 году

Новости часа: расходы на нацпроекты остаются приоритетом федерального бюджета

Собянин: более 1,3 млн москвичей занимаются волонтерством

Собянин: территория бывшей промзоны Южный порт станет мощным центром города

Новости часа: Собянин выступил на заседании Совета по нацпроектам с участием президента

Новости часа: Собянин доложил Путину о реализации национальных проектов

Собянин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию

Новости часа: Сергей Собянин поздравил ветерана ВОВ Ивана Слухая с 100-летием

Новости часа: мэр поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

"Мой район. Новости": еще 22 стартовые площадки включили в программу реновации в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы второго этапа реконструкции поликлиник должны закончиться в этом году, сообщил Сергей Собянин.

На Ленинградском вокзале после ремонта для пассажиров станет доступен третий этаж, сообщил Дептранс.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до понедельника сообщил Гидрометцентр.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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