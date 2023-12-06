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Новости

06 декабря, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: мэр рассказал о строительстве развязки для съезда с МСД на Каширское шоссе

Новости часа: мэр Москвы рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры

Собянин: планируем до конца года открыть въезд с Нижегородской улицы на ТТК

Новости часа: в Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Новости час: Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест

Новости часа: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Новый въезд с Нижегородской улицы на Третье кольцо планируют запустить до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Крытый теннисный центр достроили в Тушине на территории бывшего аэродрома. Это большой комплекс, где можно заниматься еще и сквошем, а также настольным теннисом.

30 столичных районов охватили новые маршруты общественного транспорта. Теперь жителям стало проще добираться до ближайших станций метро, школ и поликлиник.

В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей столичных поликлиник. В нем приняли участие 3 тысячи специалистов. Они прошли обучение по ключевым медицинским профилям и выполнили специальные задания для аттестации.

Московские школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. Для этого нужно сдать демонстрационный экзамен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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