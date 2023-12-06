Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новый въезд с Нижегородской улицы на Третье кольцо планируют запустить до конца года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Крытый теннисный центр достроили в Тушине на территории бывшего аэродрома. Это большой комплекс, где можно заниматься еще и сквошем, а также настольным теннисом.

30 столичных районов охватили новые маршруты общественного транспорта. Теперь жителям стало проще добираться до ближайших станций метро, школ и поликлиник.

В Москве завершился масштабный проект повышения квалификации врачей столичных поликлиник. В нем приняли участие 3 тысячи специалистов. Они прошли обучение по ключевым медицинским профилям и выполнили специальные задания для аттестации.

Московские школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. Для этого нужно сдать демонстрационный экзамен.

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