Новости часа: мэр рассказал о строительстве развязки для съезда с МСД на Каширское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по многоуровневой развязке для съезда с МСД на Каширское шоссе планируют запустить к лету. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выдано разрешение на строительство школы на 1 тысячу 50 учеников в Западном Дегунино, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

В аэропорту Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта.