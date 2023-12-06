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Новости

Новости

06 декабря, 18:30

Новости

Новости часа: мэр рассказал о строительстве развязки для съезда с МСД на Каширское шоссе

Новости часа: мэр рассказал о строительстве развязки для съезда с МСД на Каширское шоссе

Новости часа: мэр Москвы рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры

Собянин: планируем до конца года открыть въезд с Нижегородской улицы на ТТК

Новости часа: в Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Новости час: Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест

Новости часа: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Собянин принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по многоуровневой развязке для съезда с МСД на Каширское шоссе планируют запустить к лету. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Выдано разрешение на строительство школы на 1 тысячу 50 учеников в Западном Дегунино, рассказали в Мосгосстройнадзоре.

В аэропорту Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта.

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