Новости часа: мэр Москвы рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Съезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо планируют открыть до конца года, рассказал Сергей Собянин.

Три тысячи столичных врачей общей практики повысили свою квалификацию. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Морозы в Москве начнут отступать в начале следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.