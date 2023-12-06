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Новости

06 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры

Новости часа: мэр Москвы рассказал о проектах по улучшению дорожной инфраструктуры

Собянин: планируем до конца года открыть въезд с Нижегородской улицы на ТТК

Новости часа: в Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Новости час: Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест

Новости часа: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Собянин принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Съезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо планируют открыть до конца года, рассказал Сергей Собянин.

Три тысячи столичных врачей общей практики повысили свою квалификацию. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Морозы в Москве начнут отступать в начале следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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