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Новости

Новости

06 декабря, 15:45

Новости

Новости часа: в Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Новости часа: в Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Новости час: Собянин одобрил три проекта, которые дадут Москве более 10 тыс рабочих мест

Новости часа: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Собянин принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года

Мэр Москвы рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники могут сдать демонстрационный экзамен и получить допбаллы при поступлении в вузы, заявил Сергей Собянин.

Врачей московских поликлиник будут обучать по индивидуальным программам с 2024 года, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Выходные 9–10 января в Москве будут на 7 градусов холоднее нормы. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

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