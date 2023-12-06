06 декабря, 15:45Новости
Новости часа: в Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники могут сдать демонстрационный экзамен и получить допбаллы при поступлении в вузы, заявил Сергей Собянин.
Врачей московских поликлиник будут обучать по индивидуальным программам с 2024 года, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
Выходные 9–10 января в Москве будут на 7 градусов холоднее нормы. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.