Новости часа: в Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники могут сдать демонстрационный экзамен и получить допбаллы при поступлении в вузы, заявил Сергей Собянин.

Врачей московских поликлиник будут обучать по индивидуальным программам с 2024 года, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Выходные 9–10 января в Москве будут на 7 градусов холоднее нормы. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.