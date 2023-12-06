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Новости

06 декабря, 13:45

Город

Новости часа: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Новости часа: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Собянин принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года

Мэр Москвы рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке

Собянин: школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 270 миллионов поездок совершили в Москве на автомобилях каршеринга с 2015 года. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Два участка на Ижорской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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