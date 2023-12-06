Новости часа: строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство корпуса лучевой терапии в Коммунарке завершат в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 270 миллионов поездок совершили в Москве на автомобилях каршеринга с 2015 года. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Два участка на Ижорской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.