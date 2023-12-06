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Новости

06 декабря, 12:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Собянин принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года

Мэр Москвы рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке

Собянин: школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Новости часа: московских водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый храм открыли на территории бывшего Тушинского аэродрома, рассказал Сергей Собянин.

Пять новых маршрутов общественного транспорта и более двадцати остановочных пунктов открыли в Москве в ноябре. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе", заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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