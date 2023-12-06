Новости часа: Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый храм открыли на территории бывшего Тушинского аэродрома, рассказал Сергей Собянин.

Пять новых маршрутов общественного транспорта и более двадцати остановочных пунктов открыли в Москве в ноябре. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе", заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.