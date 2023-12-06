Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один офисный и два логистических комплекса построят в Москве по программе создания рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

325 домов снесли в Москве с начала программы реновации. О количестве домов рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Москве обновили швы на 34 мостах и путепроводах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.