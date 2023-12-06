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Новости

06 декабря, 12:00

Город

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Новости часа: один офисный и два логистических комплекса построят в Москве

Собянин принял участие в открытии нового храма на территории бывшего Тушинского аэродрома

Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года

Мэр Москвы рассказал о строительстве лучевого корпуса в Коммунарке

Собянин: школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Новости часа: московских водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана

Новости часа: оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один офисный и два логистических комплекса построят в Москве по программе создания рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

325 домов снесли в Москве с начала программы реновации. О количестве домов рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В Москве обновили швы на 34 мостах и путепроводах. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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