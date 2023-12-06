Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат с 1 января 2024 года

С 2024 года москвичам поднимут пенсию. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, ее минимальный размер с учетом городской доплаты составит 24 500 рублей в месяц.

Также мэр Москвы подписал постановление об индексации с 1 января 2024 года единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, студенческим и приемным семьям, детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей.

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