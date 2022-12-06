Собянин включил еще шесть стартовых площадок в программу реновации

В Москве подобраны шесть новых стартовых площадок для строительства по программе реновации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Новые стартовые площадки расположены в Восточном Измайлове, Басманном, Даниловском, Нижегородском районах и в поселении Первомайском. В скором времени в новостройки переселятся жильцы из 27 старых пятиэтажек. Всего в данный момент в столице строят и проектируют 393 дома.

Как сообщил Собянин, с момента старта реновации уже 82 тысячи москвичей справили новоселье. Мэр также отметил, что москвичи переезжают в новые квартиры с отделкой в своем районе, а рядом те же школы, детские сады, поликлиники и парки.

Всего участниками программы реновации являются около миллиона москвичей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.