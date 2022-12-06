Новости часа: еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В программу реновации включили еще шесть новых стартовых площадок. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Принят проект о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность при истечении трудового договора в ходе службы. Об этом рассказали в Госдуме.

Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан. Об этом заявил Кремль.