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Общество

Новости часа: еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации в Москве

Новости часа: еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации в Москве

Собянин рассказал о присвоении знака "Волонтер Москвы" 30 горожанам

Порядка 30 горожан стали обладателями знака отличия "Волонтер Москвы"

Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно 6 декабря

Собянин рассказал о чемпионате "Технолидеры Москвы"

Собянин: память о подвиге защитников Москвы в 1941 году будет жить в веках

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной начала контрнаступления в Битве за Москву

Собянин побывал на линии обороны в зоне СВО

Собянин посетил школу имени летчика-космонавта Берегового в Луганске

Новости часа: Собянин посетил школу имени летчика-космонавта Берегового в Луганске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В программу реновации включили еще шесть новых стартовых площадок. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Принят проект о преимущественном праве мобилизованного на ранее занимаемую должность при истечении трудового договора в ходе службы. Об этом рассказали в Госдуме.

Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан. Об этом заявил Кремль.

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