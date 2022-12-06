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Собянин рассказал о присвоении знака "Волонтер Москвы" 30 горожанам

Собянин рассказал о присвоении знака "Волонтер Москвы" 30 горожанам

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Обладателями нового знака отличия "Волонтер Москвы" стали 30 человек, учредить эту награду предложили москвичи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что среди волонтеров есть много школьников и студентов. Они решают самые разные задачи: от работы в социальных учреждениях до участия в спасательных операциях. Кроме того, волонтеры оказали значительную помощь в период пандемии, а теперь собирают гуманитарную помощь жителям новых территорий России.

Всего, по данным градоначальника, в Москве более 900 тысяч добровольцев, их число постоянно растет. Город поддерживает движение, создавая ресурсные центры и коворкинги, есть также гранты волонтерским организациям, заявил Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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