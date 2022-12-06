08:00Общество
Собянин рассказал о присвоении знака "Волонтер Москвы" 30 горожанам
Обладателями нового знака отличия "Волонтер Москвы" стали 30 человек, учредить эту награду предложили москвичи. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что среди волонтеров есть много школьников и студентов. Они решают самые разные задачи: от работы в социальных учреждениях до участия в спасательных операциях. Кроме того, волонтеры оказали значительную помощь в период пандемии, а теперь собирают гуманитарную помощь жителям новых территорий России.
Всего, по данным градоначальника, в Москве более 900 тысяч добровольцев, их число постоянно растет. Город поддерживает движение, создавая ресурсные центры и коворкинги, есть также гранты волонтерским организациям, заявил Собянин.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.