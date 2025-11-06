Форма поиска по сайту

06 ноября, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками

Собянин: дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками

Программа реновации в Москве не только обновляет жилой фонд, но и делает его более эффективным. Новые дома потребляют на 40% меньше ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками, сообщил Сергей Собянин.

Современные здания оснащены автоматической системой регулирования отопления, терморегуляторами на отопительных приборах и умным освещением с датчиками движения в подъездах. Многослойные фасады и двухкамерные стеклопакеты помогают сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

