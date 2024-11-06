Новости часа: создание московского городского вокзала ЗИЛ завершится в 2028 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Троицкая линия метро придет на ЗИЛ уже в следующем году, начинается активное строительство Бирюлевской ветки столичного метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 5,2% за неделю, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

Рекордные за 15 лет 70,5 миллиона пассажиров перевезли поезда на МЖД в октябре.