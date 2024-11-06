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Новости

06 ноября, 18:30

Новости

Новости часа: создание московского городского вокзала ЗИЛ завершится в 2028 году

Новости часа: создание московского городского вокзала ЗИЛ завершится в 2028 году

Новости часа: территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту

Новости часа: вокзал "ЗИЛ" объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Сергей Собянин заявил о готовности станции метро "ЗИЛ" Троицкой линии почти на 76%

Собянин принял решение о призовых выплатах московским спортсменам-паралимпийцам

Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

Собянин рассказал, как подходы к городским вокзалам МЦД становятся комфортнее

Собянин: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

Новости часа: здание школы № 1 501 в Москве будет рассчитано на 700 учеников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Троицкая линия метро придет на ЗИЛ уже в следующем году, начинается активное строительство Бирюлевской ветки столичного метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 5,2% за неделю, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

Рекордные за 15 лет 70,5 миллиона пассажиров перевезли поезда на МЖД в октябре.

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