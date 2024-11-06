Новости часа: вокзал "ЗИЛ" объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский городской вокзал "ЗИЛ" объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заместитель мэра Петр Бирюков отметил, что около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года.

В Московской усадьбе Деда Мороза начинается зимний сезон, сообщает портал мэра и правительства столицы.