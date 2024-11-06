Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 16:45

Новости

Новости часа: вокзал "ЗИЛ" объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Новости часа: вокзал "ЗИЛ" объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Сергей Собянин заявил о готовности станции метро "ЗИЛ" Троицкой линии почти на 76%

Собянин принял решение о призовых выплатах московским спортсменам-паралимпийцам

Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

Собянин рассказал, как подходы к городским вокзалам МЦД становятся комфортнее

Собянин: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

Новости часа: здание школы № 1 501 в Москве будет рассчитано на 700 учеников

Новости часа: пилоты санитарных вертолетов Москвы эвакуировали 308 человек с начала года

Столичные школы ждет масштабное обновление

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский городской вокзал "ЗИЛ" объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заместитель мэра Петр Бирюков отметил, что около 80% газовых плит проверили в Москве с начала года.

В Московской усадьбе Деда Мороза начинается зимний сезон, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоАлина ГилеваРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика