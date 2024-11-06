Собянин принял решение о призовых выплатах московским спортсменам-паралимпийцам

Победители и призеры недавно прошедших Паралимпийских игр в Париже получат призовые от города. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В играх участвовали 15 московских спортсменов в нейтральном статусе. Пятеро завоевали медали. Одна их них, Мария Павлова, установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Победители получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – 1,7 миллиона. Их тренерам выплатят половину от этих сумм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.