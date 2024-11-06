Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 11:30

Новости

Собянин принял решение о призовых выплатах московским спортсменам-паралимпийцам

Собянин принял решение о призовых выплатах московским спортсменам-паралимпийцам

Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

Собянин рассказал, как подходы к городским вокзалам МЦД становятся комфортнее

Собянин: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

Новости часа: здание школы № 1 501 в Москве будет рассчитано на 700 учеников

Новости часа: пилоты санитарных вертолетов Москвы эвакуировали 308 человек с начала года

Столичные школы ждет масштабное обновление

Новости часа: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

Новости часа: школа № 1501 примет после модернизации 700 учеников

Собянин: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Победители и призеры недавно прошедших Паралимпийских игр в Париже получат призовые от города. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В играх участвовали 15 московских спортсменов в нейтральном статусе. Пятеро завоевали медали. Одна их них, Мария Павлова, установила мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Победители получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона, бронзовые – 1,7 миллиона. Их тренерам выплатят половину от этих сумм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика