Собянин рассказал, как подходы к городским вокзалам МЦД становятся комфортнее

В Москве продолжают благоустраивать пространства рядом с городскими вокзалами. О ходе работ в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в настоящий момент специалисты работают над тем, чтобы сделать маршрут из жилых районов до станций максимально комфортным и безопасным. Например, раньше добраться до вокзала Савино МЦД-4 можно было только по узкой лесной тропинке, а теперь можно воспользоваться наземным транспортом. Для автобусов создали разворотный круг, а у входа на вокзал установили современные павильоны ожидания.

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