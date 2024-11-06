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Новости

06 ноября, 08:45

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Собянин рассказал, как подходы к городским вокзалам МЦД становятся комфортнее

Собянин рассказал, как подходы к городским вокзалам МЦД становятся комфортнее

Собянин: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

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Столичные школы ждет масштабное обновление

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Собянин: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

В Москве продолжают благоустраивать пространства рядом с городскими вокзалами. О ходе работ в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в настоящий момент специалисты работают над тем, чтобы сделать маршрут из жилых районов до станций максимально комфортным и безопасным. Например, раньше добраться до вокзала Савино МЦД-4 можно было только по узкой лесной тропинке, а теперь можно воспользоваться наземным транспортом. Для автобусов создали разворотный круг, а у входа на вокзал установили современные павильоны ожидания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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