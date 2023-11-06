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06 ноября, 16:15

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В этом году в Москве высадят более 750 новых деревьев – Собянин

В этом году в Москве высадят более 750 новых деревьев – Собянин

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В этом году в Москве высадят больше 750 новых деревьев. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 200 деревьев появится на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. В студенческом квартале Бауманки и на Цветном бульваре высадят новые липы и серебристые клены. Также новые деревья украсят пространства около Марьинских прудов, Воробьевскую набережную, Южный речной вокзал и другие столичные пространства.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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