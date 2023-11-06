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06 ноября, 14:15

Новости

Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru выросла на 15% за год

Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru выросла на 15% за год

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Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru выросла на 15% за год. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мэр уточнил, что москвичи воспользовались сайтом больше 550 миллионов раз. Чаще всего посетители просматривают электронные медицинские карты, электронные дневники и передают показания счетчиков воды. Сервис постоянно пополняется. В этом году на портале запустили

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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