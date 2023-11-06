06 ноября, 12:15Новости
Почти 20 га выделили под строительство спорткомплексов в Москве с начала года – Собянин
Под строительство спорткомплексов в Москве с начала года выделили почти 20 гектаров земли. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Среди новых спортивных объектов есть центр с крытыми футбольными полями и ледовой ареной в Мещанском районе, комплекс с бассейнами, залами для игровых видов спорта, занятия борьбой, гимнастикой и хореографией в Раменках, а также ледовый дворец для проведения соревнований на улице по керлингу в Хорошево-Мневниках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.