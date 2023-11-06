Еще пять площадок вошли в столичную программу "Музеи – детям". Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, проект стал одним из самых популярных среди московских школьников и студентов колледжей. Благодаря ему с 2017 года ученики бесплатно побывали в музеях более 2,5 миллиона раз. Из них почти полмиллиона – в 2023 году. Всего ребят ждут 119 городских, частных и ведомственных площадок.

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