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06 ноября, 09:45

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Еще пять площадок вошли в столичную программу "Музеи – детям"

Еще пять площадок вошли в столичную программу "Музеи – детям"

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Еще пять площадок вошли в столичную программу "Музеи – детям". Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, проект стал одним из самых популярных среди московских школьников и студентов колледжей. Благодаря ему с 2017 года ученики бесплатно побывали в музеях более 2,5 миллиона раз. Из них почти полмиллиона – в 2023 году. Всего ребят ждут 119 городских, частных и ведомственных площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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