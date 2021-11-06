Технополис "Москва" расширяет границы

Особая экономическая зона "Технополис" в Москве получит новые производственные площадки. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

По словам мэра, новые проекты удвоят мощности "Технополиса", а город получит больше рабочих мест для квалифицированных специалистов и дополнительные налоги в бюджет. Одна из площадок – "Руднево" – должна появиться недалеко от станции "Лухмановская". Там планируют построить индустриальный парк. Вторая – в Алабушево в Подмосковье. Там построят новый технопарк площадью до 150 тысячи квадратных метров.

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