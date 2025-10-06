06 октября, 17:15Мэр Москвы
Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"
Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего" в Печатниках. Москвичи за 3 месяца смогут освоить здесь новую специальность или повысить квалификацию.
Центр будет готовить 15 тысяч квалифицированных специалистов ежегодно. В нем разметили более 5 тысяч единиц техники и оборудования. Обучение будут проводить по 75 профессиям.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.