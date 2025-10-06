Форма поиска по сайту

06 октября, 17:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"

Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"

Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего" в Печатниках. Москвичи за 3 месяца смогут освоить здесь новую специальность или повысить квалификацию.

Центр будет готовить 15 тысяч квалифицированных специалистов ежегодно. В нем разметили более 5 тысяч единиц техники и оборудования. Обучение будут проводить по 75 профессиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиегородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

