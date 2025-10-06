06 октября, 07:15Мэр Москвы
Собянин: новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%
Строительство путепровода на северо-востоке Москвы, который свяжет три района столицы, вышло на заключительный этап. Сооружение готово на 90%. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра, путепровод между Костромской улицей и Юрловским проездом пройдет над грузовой железнодорожной веткой и значительно упростит жизнь автомобилистам. Например, время в пути у них сократится в среднем на 7–8 минут.
