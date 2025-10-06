Форма поиска по сайту

06 октября, 07:15

Собянин: новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%

Собянин: новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%

Строительство путепровода на северо-востоке Москвы, который свяжет три района столицы, вышло на заключительный этап. Сооружение готово на 90%. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, путепровод между Костромской улицей и Юрловским проездом пройдет над грузовой железнодорожной веткой и значительно упростит жизнь автомобилистам. Например, время в пути у них сократится в среднем на 7–8 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

