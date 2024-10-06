Новости часа: более 380 тыс раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники и студенты колледжей посетили музеи и выставки больше 380 тысяч раз с начала года, рассказал Сергей Собянин.

Около 900 жителей района Фили-Давыдково переедут в новостройки по программе реновации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве до 8 октября включительно выпадет до 50% месячной нормы осадков, предупредили в Гидрометцентре РФ.