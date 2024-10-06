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Новости

06 октября, 19:30

Новости

Новости часа: более 380 тыс раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в Москве

Новости часа: более 380 тыс раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в Москве

Собянин: более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в столице

Собянин рассказал о комплексном развитии Мнёвниковской поймы

Собянин рассказал, что территории возле 41 объекта транспорта благоустроят в 2024 году

Новости часа: более 400 тыс пассажиров воспользовались станцией "Потапово" за месяц работ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

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Собянин рассказал, что сервисы МЭШ помогают учителям каждый день

Собянин поздравил педагогов с Днем учителя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники и студенты колледжей посетили музеи и выставки больше 380 тысяч раз с начала года, рассказал Сергей Собянин.

Около 900 жителей района Фили-Давыдково переедут в новостройки по программе реновации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве до 8 октября включительно выпадет до 50% месячной нормы осадков, предупредили в Гидрометцентре РФ.

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