06 октября, 19:30Новости
Новости часа: более 380 тыс раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники и студенты колледжей посетили музеи и выставки больше 380 тысяч раз с начала года, рассказал Сергей Собянин.
Около 900 жителей района Фили-Давыдково переедут в новостройки по программе реновации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В Москве до 8 октября включительно выпадет до 50% месячной нормы осадков, предупредили в Гидрометцентре РФ.