06 октября, 15:15Новости
Собянин: более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в столице
Школьники и студенты колледжей посетили музеи и выставочные залы больше 380 тысяч раз в этом году благодаря проекту "Музеи - детям". Об экспозициях, которые он позволяет увидеть бесплатно, рассказал Сергей Собянин.
Проект насчитывает больше 115 музейных и выставочных площадок, например: Музей Москвы, Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", "Огни Москвы" и другие городские, частные и ведомственные музеи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.