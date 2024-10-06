Собянин: более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в столице

Школьники и студенты колледжей посетили музеи и выставочные залы больше 380 тысяч раз в этом году благодаря проекту "Музеи - детям". Об экспозициях, которые он позволяет увидеть бесплатно, рассказал Сергей Собянин.

Проект насчитывает больше 115 музейных и выставочных площадок, например: Музей Москвы, Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", "Огни Москвы" и другие городские, частные и ведомственные музеи.

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