Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 15:15

Новости

Собянин: более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в столице

Собянин: более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в столице

Собянин рассказал о комплексном развитии Мнёвниковской поймы

Собянин рассказал, что территории возле 41 объекта транспорта благоустроят в 2024 году

Новости часа: более 400 тыс пассажиров воспользовались станцией "Потапово" за месяц работ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Станцией "Потапово" за месяц воспользовались 400 тысяч пассажиров

Собянин: станцией метро "Потапово" воспользовались более 400 тысяч пассажиров

Собянин рассказал, что сервисы МЭШ помогают учителям каждый день

Собянин поздравил педагогов с Днем учителя

Собянин: отопление в Москве будут включать поэтапно

Школьники и студенты колледжей посетили музеи и выставочные залы больше 380 тысяч раз в этом году благодаря проекту "Музеи - детям". Об экспозициях, которые он позволяет увидеть бесплатно, рассказал Сергей Собянин.

Проект насчитывает больше 115 музейных и выставочных площадок, например: Музей Москвы, Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", "Огни Москвы" и другие городские, частные и ведомственные музеи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуравидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика