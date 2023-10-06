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Новости

06 октября, 22:00

Город

Новости часа: дизайн станции метро "Лебедянская" посвятят российской промышленности

Новости часа: дизайн станции метро "Лебедянская" посвятят российской промышленности

Новости часа: столичных водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы

Новости часа: снег может пойти в Москве вечером 6 октября

Собянин: дизайн станции "Лебедянская" будет посвящен российской промышленности

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Собянин: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Собянин: врачи Морозовской больницы ежегодно помогают 80 тысячам детей в России

Сергей Собянин поздравил коллектив детской Морозовской больницы с ее юбилеем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дизайн станции метро "Лебедянская" Бирюлевской линии посвятят российской промышленности, рассказал Сергей Собянин.

Городские службы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Стационар Сергиево-Посадской больницы временно закрыли для посещений, предупредили в учреждении.

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