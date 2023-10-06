06 октября, 22:00Город
Новости часа: дизайн станции метро "Лебедянская" посвятят российской промышленности
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дизайн станции метро "Лебедянская" Бирюлевской линии посвятят российской промышленности, рассказал Сергей Собянин.
Городские службы работают в усиленном режиме из-за резкого ухудшения погоды, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Стационар Сергиево-Посадской больницы временно закрыли для посещений, предупредили в учреждении.