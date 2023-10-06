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Новости

06 октября, 13:15

Общество

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Собянин: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Собянин: врачи Морозовской больницы ежегодно помогают 80 тысячам детей в России

Сергей Собянин поздравил коллектив детской Морозовской больницы с ее юбилеем

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин: завершили первый этап благоустройства территории кластера "Ломоносов"

Новости часа: молодым педагогам доступно около 500 программ и курсов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с каждым годом растет число компаний в креативной индустрии. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры в столице совершили почти 900 миллионов поездок на электробусах и трамваях с начала года. Это данные Дептранса.

Погода в Москве изменится после 14:00. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, сообщили синоптики.

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