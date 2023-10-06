Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с каждым годом растет число компаний в креативной индустрии. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры в столице совершили почти 900 миллионов поездок на электробусах и трамваях с начала года. Это данные Дептранса.

Погода в Москве изменится после 14:00. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, сообщили синоптики.