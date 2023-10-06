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Новости

06 октября, 12:30

Общество

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Новости часа: столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Собянин: врачи Морозовской больницы ежегодно помогают 80 тысячам детей в России

Сергей Собянин поздравил коллектив детской Морозовской больницы с ее юбилеем

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин: завершили первый этап благоустройства территории кластера "Ломоносов"

Новости часа: молодым педагогам доступно около 500 программ и курсов в Москве

Новости часа: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 106 тысяч организаций работают в сфере креативной индустрии Москвы. По словам Сергея Собянина, в столице с каждым годом растет число компаний креативных индустрий.

Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя и ветра 6 октября. С 14:00 до 21:00 столицу накроет дождь с северо-западным ветром, чьи порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Два участка реорганизуют в СЗАО по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

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