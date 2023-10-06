Новости часа: в Москве с каждым годом растет число компаний креативных индустрий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 106 тысяч организаций работают в сфере креативной индустрии Москвы. По словам Сергея Собянина, в столице с каждым годом растет число компаний креативных индустрий.

Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя и ветра 6 октября. С 14:00 до 21:00 столицу накроет дождь с северо-западным ветром, чьи порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Два участка реорганизуют в СЗАО по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.