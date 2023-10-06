Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Более тысячи молодых учителей начали работать в столичной системе образования этой осенью. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Для погружения в профессиональную среду московским педагогам доступно около 500 программ и курсов повышения квалификации. Кроме того, готовы прийти на помощь опытные наставники. Для учителей организуют лекции и экскурсии в музеях, походы и путешествия по стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.