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Новости

06 октября, 08:00

Новости

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин: завершили первый этап благоустройства территории кластера "Ломоносов"

Новости часа: молодым педагогам доступно около 500 программ и курсов в Москве

Новости часа: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Дептранс призвал водителей в Москве своевременно переходить на зимнюю резину

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортово

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Более тысячи молодых учителей начали работать в столичной системе образования этой осенью. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Для погружения в профессиональную среду московским педагогам доступно около 500 программ и курсов повышения квалификации. Кроме того, готовы прийти на помощь опытные наставники. Для учителей организуют лекции и экскурсии в музеях, походы и путешествия по стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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