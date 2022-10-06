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Транспорт

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

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Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией появился на Кольцевой линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин. Теперь на экранах наддверного табло можно увидеть схематичный план с информацией о выходах и пересадках.

Данная информация поможет пассажирам сориентироваться и понять, в какую сторону идти при выходе из вагона. Также интерактивный экран показывает номер вагона и сколько времени осталось до прибытия на следующую станцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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