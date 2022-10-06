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Шесть московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России

Шесть московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России

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Шесть московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России. Два из них – "Элма" и "Полюс" – попали в тройку лидеров. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Технопарк "Элма", занявший первое место, находится в Зеленограде. В технопарке расположено уникальное серийное производство персональных 3D-принтеров. В нем работают 89 компаний-резидентов.

В технопарке "Полюс" в Конькове работают десятки компаний и свыше двух тысяч человек. Резиденты занимаются разработкой медицинского оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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