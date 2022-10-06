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Транспорт

Собянин утвердил проект строительства станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

Собянин утвердил проект строительства станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

Новости часа: Собянин утвердил проект станции метро "Суворовская"

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На Кольцевой линии метро появится новая станция – "Суворовская". Ее проект уже утвердили. Как рассказал Сергей Собянин, платформу построят между станциями "Новослободская" и "Проспект Мира". С "Суворовской" можно будет перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

Новая платформа улучшит транспортную доступность районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща, а также спорткомплекса "Олимпийский", который в данный момент находится на реконструкции.

Рядом со станцией построят жилой дом по программе реновации, общественно-деловой и торговый центры. Приведут в порядок дороги, включая Олимпийский проспект, Суворовскую площадь и несколько улиц. Также там появятся парковки и новые остановки наземного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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