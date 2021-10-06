Власти Москвы одобрили выделение бизнесу еще 500 млн рублей

Московским предпринимателям выдадут субсидии и гранты на еще 500 миллионов рублей. Такую сумму одобрили столичные власти для помощи бизнесу в условиях пандемии. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице "ВКонтакте".

Мэр уточнил, что в этом году одобрено почти 1,5 тысячи заявок на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. За счет этих средств предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам или купить необходимое оборудование.

Среди получателей грантов – успешные предприятия и начинающие компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.