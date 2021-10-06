Собянин провел личный прием граждан по поручению президента РФ

Сергей Собянин провел встречу с москвичами. Люди интересовались благоустройством территорий, открытием дорог, спорткомплексов, пешеходных мостов. Один из вопросов касался поликлиники, которая строится в Коммунарке.

Мэр заявил, что поликлиника будет закончена уже в этом году, и выразил надежду, что в начале следующего года уже примет первых посетителей.

"Конечно, она будет сделана по новому стандарту, поэтому и небольшая задержка была, перепроектировали в соответствии с новыми требованиями и оснастили всем необходимым диагностическим оборудованием", – рассказал градоначальник.

Также Сергея Собянина попросили ускорить строительство дороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка и запустить общественный транспорт.

Он заявил, что часть будущей дороги уже готова. Всего она протянется на 12 километров. Как только все доделают, откроют новые автобусные маршруты, построят 25 наземных переходов, сделают широкие тротуары. Регулировать поток будут 7 светофоров, в часы пик там смогут проезжать по 2,5 тысячи машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.