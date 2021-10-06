Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах ЮАО

Новые пешеходные пространства, места для пикников и спортивные площадки для экстремалов. Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как обновился юг столицы.

В районе Москворечье-Сабурово обустроили территорию для прогулок. Там появились три детские площадки, а также установили скамейки и фонари, отремонтировали дороги. Благоустроили и долину реки Чертановки – высадили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников. Также теперь там есть смотровая площадка и места для пикников.

В Северном Чертанове привели в порядок небольшую территорию рядом с храмом Державной Иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. Там тоже появились прогулочные маршруты.

В Донском районе стали комфортнее Донской и Монастырский скверы. А в парке "Сосенки" в районе Царицыно обустроили памп-трек и скейт-площадку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.