Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 16:15

Мэр Москвы

Собянин назвал Москву одним из крупнейших фармацевтических центров в России

Собянин назвал Москву одним из крупнейших фармацевтических центров в России

Сергей Собянин рассказал о старте конкурса "Доброе сердце столицы"

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве школьных территорий

Сергей Собянин сообщил о развитии территории в районе Крюково

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам к годовщине битвы под Москвой

Собянин и Любимова пригласили посетить выставку шедевров Русского музея на ВДНХ

Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

"Новости дня": Собянин и Любимова открыли новые объекты киностудии имени Горького

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась выставка с шедеврами Русского музея

Собянин: завершен второй этап реконструкции Киностудии Горького на улице Эйзенштейна

Москва является одним из крупнейших фармацевтических центров России, написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Всего в городе работает более 300 предприятий, выпускающих медицинские изделия. Речь идет о широкой линейке препаратов, включающих современные лекарства от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также вакцины и антибиотики. На этих предприятиях работают около 30 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика