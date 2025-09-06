Собянин назвал Москву одним из крупнейших фармацевтических центров в России

Москва является одним из крупнейших фармацевтических центров России, написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Всего в городе работает более 300 предприятий, выпускающих медицинские изделия. Речь идет о широкой линейке препаратов, включающих современные лекарства от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также вакцины и антибиотики. На этих предприятиях работают около 30 тысяч человек.

