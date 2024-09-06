Новости часа: метро и МЦК будут работать в День города до двух часов ночи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК будут работать в День города до двух часов ночи, рассказал Сергей Собянин.

На выборах в Мосгордуму отражено почти 40 кибератак на систему ДЭГ, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Для крупных инвестпроектов Москва выделила 8 участков по ставке рубль в год, проинформировали в градостроительном комплексе Москвы.