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Новости

06 сентября, 18:30

Новости

Новости часа: метро и МЦК будут работать в День города до двух часов ночи

Новости часа: метро и МЦК будут работать в День города до двух часов ночи

Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Новости часа: в День города работа московского транспорта будет продлена

"Мой район. Новости": в столице открыли новый съезд с МКАД на Алтуфьевское шоссе

Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Новости часа: Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро и МЦК будут работать в День города до двух часов ночи, рассказал Сергей Собянин.

На выборах в Мосгордуму отражено почти 40 кибератак на систему ДЭГ, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Для крупных инвестпроектов Москва выделила 8 участков по ставке рубль в год, проинформировали в градостроительном комплексе Москвы.

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