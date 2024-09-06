06 сентября, 16:00Новости
Новости часа: Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице завершили программу реконструкции развязок на МКАД, сообщил Сергей Собянин.
Большинство москвичей голосуют в электронном формате на выборах в Мосгордуму, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Маршрут Осеннего велофестиваля в Москве увеличили до 26 километров, проинформировали в Дептрансе.