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Новости

Новости

06 сентября, 16:00

Новости

Новости часа: Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Новости часа: Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Собянин: метро и МЦК в День города будут открыты на вход до 02:00

Мэр Москвы сообщил о завершении реставрации колокольни Екатерининского храма

Сергей Собянин сообщил о планах обновить еще три московских парка

Собянин: завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице завершили программу реконструкции развязок на МКАД, сообщил Сергей Собянин.

Большинство москвичей голосуют в электронном формате на выборах в Мосгордуму, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Маршрут Осеннего велофестиваля в Москве увеличили до 26 километров, проинформировали в Дептрансе.

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