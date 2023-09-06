Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 19:30

Экономика

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Новости часа: путь из аэропорта Внуково до "Делового центра" сократился до 40 мин

Новости часа: открытие новых станций Солнцевской линии метро разгрузит два шоссе

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Новости часа: пассажиры станции метро "Пыхтино" cмогут доехать до БКЛ за 20 минут

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 42 тысяч москвичей воспользовались сервисами столичной службы занятости и открыли свой бизнес. Об этом сообщили власти города.

В Москве начался прием заявок на участие в молодежном форуме "Наследие". Заявку можно подать на сайте форума.

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