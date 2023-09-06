Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 42 тысяч москвичей воспользовались сервисами столичной службы занятости и открыли свой бизнес. Об этом сообщили власти города.

В Москве начался прием заявок на участие в молодежном форуме "Наследие". Заявку можно подать на сайте форума.