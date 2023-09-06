Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Москва – первая среди крупнейших городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Об этом в телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Международный рейтинг представили ведущие исследовательские центры и университеты. В тройку лидеров также вошли Пекин и Шанхай. Мегаполисы распределяли по их способности предоставлять широкий спектр услуг жителям – от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре.

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