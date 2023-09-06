Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

06 сентября, 15:45

Город

Новости часа: путь из аэропорта Внуково до "Делового центра" сократился до 40 мин

Новости часа: путь из аэропорта Внуково до "Делового центра" сократился до 40 мин

Новости часа: открытие новых станций Солнцевской линии метро разгрузит два шоссе

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Новости часа: пассажиры станции метро "Пыхтино" cмогут доехать до БКЛ за 20 минут

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт Внуково

Новости часа: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С открытием метро во Внуково путь из аэропорта до "Делового центра" сократился до 40 минут. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Период бесплатной пересадки для некоторых маршрутов на МЦД-3 и МЦД-4 увеличат с 1,5 до 2 часов. Это данные Дептранса.

Пациенты больниц Москвы будут получать в электронном виде информацию о лечении. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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