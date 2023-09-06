06 сентября, 15:45Город
Новости часа: путь из аэропорта Внуково до "Делового центра" сократился до 40 мин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С открытием метро во Внуково путь из аэропорта до "Делового центра" сократился до 40 минут. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Период бесплатной пересадки для некоторых маршрутов на МЦД-3 и МЦД-4 увеличат с 1,5 до 2 часов. Это данные Дептранса.
Пациенты больниц Москвы будут получать в электронном виде информацию о лечении. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.