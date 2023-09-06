Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Сергей Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро. В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, впервые в России в аэропорту открыли станцию метро.

Теперь станет проще приезжать на регистрацию, так как время в пути сократится почти в два раза. С открытием двух станций транспортное обслуживание улучшится для 350 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.