Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 14:15

Транспорт

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт Внуково

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт Внуково

Новости часа: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

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Сергей Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро. В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, впервые в России в аэропорту открыли станцию метро.

Теперь станет проще приезжать на регистрацию, так как время в пути сократится почти в два раза. С открытием двух станций транспортное обслуживание улучшится для 350 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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