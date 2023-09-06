Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

Новости

06 сентября, 13:45

Город

Новости часа: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Новости часа: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Впервые в России метро открыли в аэропорту. Станция появилась во Внуково, заявил Сергей Собянин

Инвестиции в социальную инфраструктуру Москвы сохранятся на уровне 30% в течение шести лет. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Время действия бесплатной пересадки на некоторых маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 увеличат до 120 минут. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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