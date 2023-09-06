Новости часа: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Впервые в России метро открыли в аэропорту. Станция появилась во Внуково, заявил Сергей Собянин

Инвестиции в социальную инфраструктуру Москвы сохранятся на уровне 30% в течение шести лет. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Время действия бесплатной пересадки на некоторых маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 увеличат до 120 минут. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.