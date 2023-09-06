Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли финишный участок Солнцевской линии метро со станцией "Аэропорт Внуково". Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр также назвал данную линию уникальной, она соединяет центр города и действующий аэропорт.

200 поликлиник отремонтировали в Москве за 2,5 года. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Заключительное шоу танцующих автолестниц пройдет на Московском урбанфоруме 9 сентября. Это данные комплекса городского хозяйства.