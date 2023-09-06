Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

Новости

06 сентября, 13:30

Город

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Более 30 субъектов РФ выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин открыл в ГКБ № 15 им Филатова флагманский центр экстренной помощи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли финишный участок Солнцевской линии метро со станцией "Аэропорт Внуково". Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр также назвал данную линию уникальной, она соединяет центр города и действующий аэропорт.

200 поликлиник отремонтировали в Москве за 2,5 года. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Заключительное шоу танцующих автолестниц пройдет на Московском урбанфоруме 9 сентября. Это данные комплекса городского хозяйства.

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